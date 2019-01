Miljardair George Soros noemt China ‘gevaarlijkste vijand van vrije democratie’

Washington roept deel ambassade­per­so­neel Venezuela terug

1:54 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft diverse ambassademedewerkers in Venezuela opgeroepen het land te verlaten. Ook Amerikaanse burgers in het land hebben het advies gekregen om te vertrekken. De situatie in Venezuela is gespannen sinds oppositieleider Juan Guaido zichzelf woensdag uitriep tot de nieuwe president.