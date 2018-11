Miljoenen Amerikanen naar stembus voor midterms: explosieve stijging aantal vroege stemmen

Miljoenen Amerikanen hebben al vroegtijdig hun stem uitgebracht voor de tussentijdse verkiezingen. Dat zijn er veel meer dan vorige keren. In sommige staten werden er bijna net zo veel stemmen uitgebracht als bij de presidentiële verkiezingen in 2016, meldt The New York Times.

In 37 staten en in Washington kunnen Amerikanen eerder stemmen voor de tussentijdse verkiezingen, de zogenoemde midterms. Daar wordt dit jaar dan ook massaal gehoor aan gegeven. Al 31,5 miljoen stembiljetten zijn ingeleverd, terwijl de officiële verkiezingscampagnes nog drie dagen duren. In 22 staten zijn er al meer 'vroege stemmen’ uitgebracht dan in 2014. Met deze verkiezingen worden het Huis van Afgevaardigden, een deel van de Senaat en een deel van de gouverneurs gekozen.

De afgelopen jaren bleken de tussentijdse verkiezingen minder mensen naar de stembussen te krijgen dan de presidentiële verkiezingen. Tijdens de tussentijdse verkiezingen in 2014 brachten 27 miljoen mensen hun stem uit, in tegenstelling tot 47 miljoen stemmen in 2016 tijdens de presidentiële verkiezingen. Dit jaar lijkt daar verandering in te komen. ,,In sommige staten liggen de aantallen dichter bij de presidentiële verkiezingen van 2016 dan bij de tussentijdse verkiezingen van 2014", zegt Michael P. McDonald, professor Political Sciency aan de Universiteit van Florida, tegen The New York Times.

Vier keer zoveel