Miljoenen ingezameld voor kinderen die moeder verloren in bloedbad op school en vader aan hartaanval

Opnieuw Nederland­se motorrij­der omgekomen in Duitsland, tegenlig­gers zwaarge­wond

Een Nederlandse motorrijder (38) is donderdag om het leven gekomen bij een zwaar ongeluk in Midden-Duitsland. Volgens de Duitse politie ging hij in een bocht onderuit, en kwam hij daarna in botsing met een tegemoetkomende motor met twee passagiers. Het is al de tweede Nederlandse motorrijder die deze maand in Duitsland overlijdt.

27 mei