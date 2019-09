Miljoenen Italianen keken via Haagse servers illegaal naar de Champions League: politie legt netwerk plat

In de regio Den Haag zijn vanmorgen 93 servers platgelegd in een Italiaans onderzoek naar fraude met betaal-tv. Een criminele bende verdiende er duizelingwekkende bedragen mee.

Vanmorgen in alle vroegte stond de politie voor de deur van een volgens de politie gerenommeerd hostingbedrijf in de regio Den Haag. De bende huurde bij dit bedrijf digitale opslag. Een voor een trokken agenten servers uit grote datakasten, tot ze er 93 telden. Nog nooit werden in Nederland zoveel servers in een keer platgelegd.

Volgens Valeria Sico van het Italiaanse Openbaar Ministerie, vandaag bij een persconferentie in Den Haag, bracht de fraude de bende die al sinds 2015 actief zou zijn, per maand een bedrag op van 2,1 miljoen euro. Bij de laatste check van de politie gisteravond zag zij dat in Italië op dat moment 700.000 mensen illegaal naar de Championsleague-wedstrijd keken. Er zouden alleen al op Italiaans grondgebied 5 miljoen gebruikers zijn.

Quote Er zijn IT-bedrijven die de concurren­tie niet meer het hoofd kunnen bieden Sico

De schade bij bedrijven als Sky Italia, maar ook bij die van Berlusconi’s Mediaset, loopt in de miljoenen. ,,Er zijn IT-bedrijven die de concurrentie niet meer het hoofd kunnen bieden”, zei Sico vanmorgen.

De fraudeurs wisten met geavanceerde software een officieel signaal af te tappen en te verspreiden naar de miljoenen illegale gebruikers. Deze tv-kijkers kochten online het betaalkastje waarmee de verbinding werd gemaakt en betaalden per maand nog maar tien euro abonnementsgeld, veel minder dan het normale tarief. Op een facebookpagina werd er reclame voor gemaakt. ,,Soms als gebruikers last hadden van een storing, loste het bedrijf dat de illegale software geleverd had, de problemen op’’, aldus Sico.

Onmisbaar

Nederland bleek voor de fraudeurs onmisbaar. In totaal werden in heel Europa 200 servers platgelegd. Zo’n beetje de helft stond dus in Nederland. ,,We hebben in Nederland een grote betaalbare en betrouwbare hostingbranche’’, zegt Lodewijk van Zwieten, officier van justitie met cybercrime in zijn portefeuille. ,,Daar maken miljoenen klanten over de hele wereld met heel veel liefde gebruik van. Ook criminelen dus.” Volgens Van Zwieten wist het bedrijf in de Haagse regio niet welke dienst het aan de Italiaanse criminelen verleende. ,,Dat hoeft het ook niet te weten. Hostingbedrijven zijn in Nederland in principe niet verantwoordelijk voor wie bij hen digitale opslagruimte huurt.’’

Ook in Nederland kijken gebruikers illegaal naar betaaltelevisie, al is de markt hier kleiner dan in Italië. Zo’n slag die de Italiaanse politie de illegale markt nu toebrengt, is in Nederland nog niet vertoond.

Er is een man aangehouden. Bij zijn arrestatie in Bulgarije vond de politie 125.000 euro aan contanten. De Italiaanse politie heeft daarnaast nog 22 verdachten in beeld. Er zitten geen Nederlanders tussen.

Bij het onderzoek is samengewerkt in Eurojust, dat in Den Haag gevestigd is. Het is een organisatie van de Europese Unie die de EU-landen ondersteunt in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Behalve Italië en Nederland waren ook Frankrijk, Duitsland, Bulgarije en Griekenland bij dit onderzoek betrokken.