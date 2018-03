Miljoenenbuit bij overval op Duits vliegtuig in Brazilië

Onbetrouwbare centrales: iedere Belg kan een jodiumpil krijgen

16:34 In Belgische apotheken staan sinds vanmorgen 4,6 miljoen jodiumpillen klaar, die ze kunnen innemen als er zich een kernramp voordoet. Belgen kunnen de pillen gratis afhalen als ze bang zijn voor incidenten in de kerncentrales van Doel of Tihange of andere nucleaire installaties. Echt storm loopt het volgens de eerste berichten niet.