Miljoenenkraak in Londense villa F1-erfgename Tamara Ecclestone

Model en socialité Tamara Ecclestone, die net met haar man Jay Rutland en hun 5-jarige dochtertje Sophia op vakantie naar het buitenland was gegaan, heeft via haar woordvoerder laten weten ‘compleet gebroken en in shock’ te zijn. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Wel is aan de hand van beelden van beveiligingscamera's vast komen te staan dat de inbrekers naar binnen gingen door een raam en dat ze bijna een uur meerdere ruimten konden doorzoeken. Hoe het kan dat ze niet werden opgemerkt door de aanwezige security is vooralsnog onduidelijk.

Volgens de politie is het pand van van Ecclestone ‘één van de best beveiligde huizen in één van de best bewaakte straten in Londen’. Vlakbij Ecclestone wonen andere superrijken zoals Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, Wang Jianlin (de rijkste man van China) en ook de sultan van Brunei en de Britse royals hebben er vastgoed. De juwelen die bij Ecclestone werden ontvreemd, lagen volgens de politie in verschillende, goed verstopte kluizen. Het zou gaan om uiterst kostbare ringen, oorbellen en andere sieraden. De kraak vond afgelopen vrijdag plaats, maar is vandaag door de politie bekendgemaakt.