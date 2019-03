Minder cel voor Belg die No Surrender-baas Klaas Otto neerschoot

De Belgische autohandelaar die in 2015 No Surrender-oprichter Klaas Otto neerschoot, heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Het Antwerpse gerechtshof veroordeelde Joop M. (46) tot vijf jaar cel, meldt Gazet van Antwerpen .

In eerste aanleg kreeg M. acht jaar gevangenisstraf. Anders dan de rechtbank acht het gerechtshof bewezen dat Klaas Otto de schietpartij in grensdorp Poppel zelf uitlokte door de autohandelaar af te persen en te bedreigen. M. beschoot de toenmalige voorman van de motorbende op 20 maart 2015 toen Otto volgens M. geld kwam eisen na een stukgelopen deal over de verkoop van een oldtimer. De oprichter van No Surrender raakte gewond aan zijn nek, maar overleefde.

Mishandeld en bedreigd

Joop M. verklaarde in november 2016 tijdens de rechtszaak in eerste aanleg dat hij werd afgeperst door de No Surrender-voorzitter uit Bergen op Zoom. De afpersing begon volgens hem na een mislukte autodeal van 65.000 euro.

,,Ik had al zeker 115.000 euro terug betaald aan Otto, maar hij bleef maar geld eisen”, vertelde M. ,,De drie jaar voordien had hij me al vijf keer fysiek mishandeld, en meermaals dreigde hij mijn vrouw en kinderen er bij te betrekken. Hij kwam zeer intimiderend over. ‘Jij bent van mij. Jij doet wat ik zeg’, herhaalde hij steeds. Ik voelde me zo bedreigd dat ik een vuurwapen heb gekocht. Ik probeerde die avond (met gesloten voordeur, red.) op hem in te praten, maar hij bleef maar roepen en tieren. Daarom heb ik een schot gelost.’’

Intentie te doden

Het Openbaar Ministerie wuifde het door M. aangevoerde uitlokkingsargument weg. ,,M. had nog een schuld open staat bij Klaas Otto naar aanleiding van een eerdere handelsovereenkomst. Otto wilde zijn geld terug”, blikte openbaar aanklager Wim Smets terug. “Twee dagen voordien had hij aan M. laten weten dat hij langs zou komen voor zijn geld.’’

Otto belde even voor middernacht aan bij M. De autohandelaar nam een pistool en opende het wc-raampje. ,,M. heeft vrijwel meteen geschoten. Hij heeft altijd beweerd dat hij Otto alleen van zijn domein weg wilde jagen. Maar uit het ballistisch onderzoek blijkt dat hij doelgericht en met gestrekte arm heeft geschoten in de richting van Otto, die vlakbij stond’’, schetste aanklager Wim Smets de situatie.

,,Als kleiduifschieter is hij een getraind schutter. Hij had perfect in de lucht of in de benen van Otto kunnen schieten, maar hij koos er bewust voor om op het bovenlichaam te richten. Otto kon nog net wegduiken, anders was de kogel misschien door zijn hoofd gegaan in plaats van zijn door zijn hals.’’

Met voorbedachten rade

Volgens het parket schoot M. niet alleen met de intentie tot doden, maar deed hij dat ook met voorbedachten rade. ,,Hij had het wapen enkele maanden voordien doelbewust gekocht. Het lag schietklaar bovenop de gordijnkast. M. moest alleen wachten op de ideale gelegenheid. Hij zat veilig in een afgesloten woning toen Otto aan de deur stond. M. had perfect de politie kunnen bellen als hij zich bedreigd voelde.’’

Tijdens de Belgische rechtszaak speelden stukken uit de Nederlandse strafzaak tegen Otto een rol. De voormalige motorclubleider werd vorig jaar door de rechtbank in Breda tot zes jaar cel veroordeeld voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en het witwassen van 1,3 miljoen euro. Daaronder viel ook de afpersing van de Belgische autohandelaar Joop M.