Minister van Justitie VS: geen bewijs van kiezersfraude bij verkiezingen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bewijs gevonden van wijdverbreide verkiezingsfraude die de uitslag van de presidentsverkiezingen zou veranderen. De bevindingen, gemeld door justitieminister Barr, staan in schril contrast met de aanhoudende kritiek van president Trump. Die spreekt over gigantisch kiezersbedrog omdat er onder meer met briefstemmen zou zijn gerommeld.

De opmerkingen van Barr vallen samen met het nieuws dat Donald Trump een nieuwe poging doet om zijn verlies bij de presidentsverkiezingen terug te draaien. Trump neemt juridische stappen tegen de autoriteiten van de staat Wisconsin. Deze staat had een dag eerder bevestigd dat Trumps rivaal Joe Biden daar de meerderheid van de stemmen had behaald. Daardoor is Bidens landelijke overwinning nog steviger geworden.

In een interview met The Associated Press meldt minister Barr dat Amerikaanse advocaten en FBI-agenten hard hebben gewerkt aan het opvolgen van specifieke klachten en informatie die ze hebben ontvangen, maar ze hebben geen bewijs gevonden dat de uitkomst van de verkiezingen zou kunnen veranderen.

Kritiek op Barr van eigen medewerkers

Barr, een van Trumps vurigste medestanders, beweerde in aanloop naar de verkiezingen zelf meermaals dat er mogelijk gesjoemeld zou kunnen worden met stemmen per brief. Veel Amerikanen stuurden hun stembrieven immers in met de post om, in het licht van de coronacrisis, grote menigtes aan het stemlokaal te kunnen vermijden.

Vorige maand gaf Barr openbare aanklagers in het hele land de toestemming om ‘substantiële beschuldigingen’ van eventuele onregelmatigheden met betrekking tot de verkiezingen te onderzoeken. Daarmee liet hij hen toe het reguliere beleid van het ministerie van Justitie te omzeilen, dat normaal gezien dergelijke acties verbiedt tot de verkiezingsuitkomst is goedgekeurd. Meerdere hooggeplaatste medewerkers van het departement stapten nadien op uit protest tegen de richtlijn.

Laatste poging

Volgens diverse Amerikaanse media doet Trump nog een laatste wanhopige poging om een ​​staat terug te winnen. In Wisconsin verloor Trump met ongeveer 20.700 stemmen verschil. De Republikeinse president spande een rechtszaak aan tegen de gouverneur, die een partijgenoot is van Democraat Biden.

Trump heeft vrijwel geen vooruitgang geboekt met rechtszaken in andere staten die van doorslaggevend belang waren voor de verkiezingszege van Biden. De tijd dringt, benadrukken Amerikaanse media. Volgens de wet liggen de resultaten van elke staat vast als ze niet voor 8 december succesvol zijn aangevochten.

Meer stemmen

De winnaar van de presidentsverkiezingen wordt definitief aangewezen door een college van kiesmannen, dat op 14 december bijeenkomt. Trump weigert zijn nederlaag te erkennen en toe te geven dat hij niet is herkozen, maar dat zijn rivaal Biden heeft gewonnen.

De president wijst erop dat hij meer stemmen vergaarde dan vier jaar geleden. Dat is inderdaad het geval, maar Biden kreeg zo’n 6 miljoen stemmen meer dan Trump: met 80 miljoen een record in de Amerikaanse geschiedenis.

Advocaten Trump

Rudy Giuliani en Jenna Ellis, Trumps advocaten die met verscheidene rechtszaken de uitkomst van de verkiezingen nog proberen te beïnvloeden, reageren in een persmededeling dat het onderzoek van het ministerie van Justitie onvoldoende is. ,,Wij zullen desalniettemin onze jacht op de waarheid voortzetten”, stelt het duo.