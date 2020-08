Minister VS: Taiwan vreest zelfde lot als Hongkong

Azar kwam zondag aan in Taiwan. Het is het hoogste bezoek dat het land in 40 jaar kreeg uit de Verenigde Staten. China, dat Taiwan als een afvallige provincie ziet, veroordeelde het bezoek scherp. Maandag staken Chinese gevechtsvliegtuigen de middellijn in de Straat van Taiwan over, hetgeen door de regering in Taipei als intimidatie wordt gezien. Terwijl Azar op bezoek was werd bovendien in Hongkong de mediamagnaat Jimmy Lai opgepakt op verdenking van het overtreden van de nieuwe veiligheidswet.