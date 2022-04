Ministerie van Justitie VS vecht opheffing mondkapjesplicht aan

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het opheffen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. De mondkapjesplicht werd maandag door een rechter in Florida ongeldig verklaard. Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gingen direct mee in dit besluit en besloten dat mondkapjes voortaan optioneel zijn.

De Amerikaanse regering had de mondkapjesplicht in onder meer bussen, metro's en vliegtuigen net tot en met 3 mei verlengd, toen een federale rechter in Florida hier een stokje voor stak. In een reactie zei president Joe Biden dat het nu ‘aan de Amerikanen zelf’ is of ze hun mond en neus wel of niet bedekken. De regering maakte tevens bekend het besluit uit Florida niet te zullen aanvechten.

Het ministerie van Justitie en de gezondheidsdienst CDC zijn het hier niet mee eens en besloten wel in beroep te gaan. Zij doen dit ‘in afwachting van de conclusie van de CDC of de regel noodzakelijk blijft voor de volksgezondheid'. De gezondheidsdienst buigt zich op dit moment over die vraag en beveelt het dragen van mondkapjes ondertussen nog wel aan in het openbaar vervoer en in vliegtuigen.

Verschillende steden, waaronder New York, hebben al laten weten dat het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en in taxi's daar nog wel verplicht is.