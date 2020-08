Minstens elf doden bij vliegtuigcrash in India

Ten minste elf passagiers zijn bij de crash overleden. Tientallen personen zijn gewond geraakt. Volgens The Times of India waren er in totaal 174 passagiers, 10 kinderen, 2 piloten en 5 bemanningsleden aan boord van het toestel, een Boeing 737-800. Na het ongeluk zijn tientallen ambulances ingezet. De hulpdiensten zeggen dat slecht weer de reddingsoperatie bemoeilijkt.



Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur lokale tijd op Calicut International Airport. Het toestel was vanuit Dubai onderweg naar de stad Kozhikode. Het betrof een repatriëringsvlucht in verband met de coronarestricties in andere landen.



Het ongeluk vond plaats tijdens de landing. Vermoedelijk kwam het toestel in de problemen door zware regen en een mankement aan het landingsgestel, maar de precieze oorzaak van de crash is nog niet bekend. De luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart. Op beelden is te zien dat het toestel naast de landingsbaan ligt en in twee stukken is gebroken.