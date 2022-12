Minstens negen doden bij explosie tankwagen Zuid-Afrika

Europese ruimtera­ket kort na lancering verloren gegaan

De Europese lichte draagraket Vega-C, die zijn eerste commerciële vlucht zou maken, is dinsdagavond (lokale tijd) kort na het opstijgen uit Kourou verloren gegaan. De raket had twee Airbus-satellieten aan boord toen die vanuit het ruimtevaartcentrum in Frans-Guyana werd gelanceerd.

21 december