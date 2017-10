Minstens vijf doden in Europa door storm Herwart

Twee mensen kwamen in Polen om het leven door zware rukwinden. Een van hen werd met zijn auto van de weg afgeblazen en kwam tegen een boom tot stilstand. De ander overleed nadat een boom op zijn auto terecht kwam, zo melden Poolse media. In Tsjechië kwamen ook twee mensen om het leven nadat ze geraakt werden door omvallende bomen. Ook in Duitsland viel een dode. De 63-jarige man kampeerde aan de oever van de Jadeboezem toen hij werd overvallen door een stormvloed. De hulpdiensten vonden zijn lichaam later terug. De 59-jarige broer van het slachtoffer kon nog wel worden gered. Dakpannen In Berlijn raakte één man ernstig gewond door dakpannen die van een gebouw afvielen, een ander raakte gewond toen hij door losgeraakte steigerplanken werd geraakt. Nog eens vier anderen op verschillende Duitse locaties raakten ook gewond door de storm. De brandweer in de hoofdstad Berlijn riep 's ochtends rond zeven uur zelfs de noodtoestand uit. Storm Herwart zorgt met windstoten van 180 kilometer per uur voor grote elektriciteitsstoringen bij honderdduizenden huizen in Tsjechië, Oostenrijk en andere landen. Ook het noorden van Duitsland heeft flink te lijden van de storm die overtrekt. Treinverbindingen in verschillende Duitse noordelijke staten zijn beschadigd geraakt en stilgelegd, inclusief de verbinding van en naar Berlijn, vanwege takken op de sporen. Het Duitse spoorwegbedrijf Deutsche Bahn vangt gestrande reizigers op en waarschuwt dat het treinverkeer op sommige trajecten pas morgen kan worden hervat.

Dijken

In Nederland nam de wind vandaag juist af. Afgelopen nacht was de wind het sterkst. De storm zorgde vannacht vooral in de kustgebieden voor problemen. In het Groningse Delfzijl werd rekening gehouden met hoogwater. Zo'n tachtig inspecteurs bewaakten daar de dijken. Een kade kwam blank te staan, maar het water kwam niet zo hoog als verwacht.



Op andere plekken in het land was er overlast door omgewaaide bomen en takken op de weg. Zo raakten onder meer twee politiemensen tijdens hun stormachtige nachtdienst gewond, doordat zij met hun politieauto tegen een omgewaaide eik reden.



De komende dagen is het rustig weer. Vanavond en vannacht neemt de wind verder af. In opklaringen kan het kwik dalen tot 3 graden, waardoor zelfs vorst aan de grond mogelijk is. Morgen is het tamelijk bewolkt met een enkele bui, maar de zon zal zich ook zo nu en dan wel laten zien. Het wordt niet warmer dan 10 tot 12 graden. Dinsdag is er meer bewolking en is er ook kans op regen bij maxima rond 12 graden.