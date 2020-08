Minstens zestien doden bij vliegtuigcrash in India

Net een tekenfilm: naakte man achter­volgt brutaal everzwijn na stelen laptop

16:56 Een populaire badplaats in de buurt van Berlijn leek afgelopen woensdag even in een krankzinnige tekenfilm te zijn veranderd. Een naakte badgast zette alles op alles om een wild everzwijn te achterhalen. De reden: het beest had samen met twee kleintjes een tas met daarin zijn laptop gestolen.