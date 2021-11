Misverstand over konijn Alfredo mondt uit in knokpartij tussen KLM-personeel en passagier in Brazilië

Oostenrijk­se jongeren wilden agenten in brand steken vanwege coronare­gels

Twee tieners van 16 en een man van 20 jaar uit het Oostenrijkse Linz hebben bekend van plan te zijn geweest agenten in een hinderlaag te lokken, met benzine te overgieten en in brand te steken. Hun voornemen komt uit onvrede over de coronamaatregelen in het land. Het trio heeft ook toegegeven half november een politiewagen in brand te hebben gestoken, meldde de politie vrijdag.

20 november