Mladić krijgt zijn zin: drie rechters vervangen

De inmiddels 75-jarige Mladić kreeg vorig jaar levenslang, onder meer vanwege de volkerenmoord in Srebrenica. Mladić' troepen liepen die stad in 1995 onder de voet. Kort daarna werden vele duizenden moslimmannen en -jongens gedood. Srebrenica stond destijds onder de bescherming van Nederlandse vredesmilitairen.

Wrakingsverzoek

De voormalige legerleider is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Zijn advocaten hadden met succes een wrakingsverzoek ingediend tegen meerdere rechters in het proces in Den Haag, onder wie de gerenommeerde jurist Theodor Meron. Hij is de voorzitter van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT), dat de zaak van Mladić in behandeling heeft.