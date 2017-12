Mnangagwa laat minister al na dag vallen

Waarom IS ruim 300 moslims vermoordde

17:39 Haat tegen soefi-moslims maar vooral wraak zouden het motief zijn geweest voor het wereldschokkende bloedbad dat aanhangers van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) een week geleden aanrichtten bij een moskee in het Egyptische Bir al-Abed in de Sinaï.