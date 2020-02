Moeder (48) ontwaakt uit coma na vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland en hoort dat dochter dood is

Franse moeder doodt dochtertje (1) en gooit lichaam in kledingcon­tai­ner

0:52 De zoektocht naar een verdwenen meisje (1) in Frankrijk is in een drama geëindigd. Het meisje Vanille werd zaterdag als vermist opgegeven en een dag later teruggevonden in een kledingcontainer. Haar moeder (39) heeft bekend het meisje om het leven te hebben gebracht. De vrouw zit in de cel.