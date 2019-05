Moeder en tienerdochters (18) dood en uitgehongerd gevonden in appartement Wenen

De 45-jarige moeder, oorspronkelijk afkomstig uit Servië, werd dinsdag door de politie levenloos aangetroffen in de hal van het appartement in de wijk Floridsdorf. Een paar meter verderop in de woonkamer lagen haar twee dode dochters; een tweeling van 18. Een geweldsmisdrijf werd door de politie meteen uitgesloten, maar vanwege de staat van de lichamen werd al wel snel een eventuele hongerdood of vergiftiging vermoed. Autopsie op de drie vrouwen heeft uiteindelijk uitgewezen dat ‘overlijden door uithongering’ inderdaad de doodsoorzaak is geweest, zo meldt een woordvoerder van de politie in Wenen.