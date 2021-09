Moeder en zoon (2) overlijden na val van tribune in honkbalstadion VS

Volgens de politie zijn moeder en zoon afkomstig uit San Diego. Onderzoekers van de politie laten weten dat nog niet is te zeggen of de val een ongeluk was of niet, maar zeggen wel dat sprake is van ‘verdachte omstandigheden’. De politie vraagt daarom omstanders die het incident hebben zien gebeuren, zich te melden. ,,Wat er gebeurd is, is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Daarom kijken we er serieus naar”, aldus Audra Brown van de politie in San Diego.