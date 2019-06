Moeder en zussen van drugsbaron El Chapo krijgen Amerikaans visum

Guzman zit een levenslange celstraf uit in een New Yorkse gevangenis nadat hij door een Amerikaanse jury veroordeeld werd voor jarenlange drugssmokkel.

El Chapo's moeder bedankte de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador. In februari had ze hem een brief gestuurd met de vraag om haar en haar dochters te helpen bij het verkrijgen van humanitaire visa. In de brief schreef ze dat ze "overstuur en hopeloos" is omdat ze haar zoon al meer dan vijf jaar niet meer heeft gezien. Ze vroeg ook om haar zoon te repatriëren.