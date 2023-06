Moeder gaf haar plek in duikboot Titan aan zoon: ‘Hij wilde heel graag gaan’

Eigenlijk zou zij aan boord zitten van de Titan, samen met haar man Shahzada Dawood. Maar de trip werd in coronatijd geannuleerd. Daarna gaf ze haar plek aan haar zoon Suleman, omdat ‘hij graag wilde gaan’. Dat vertelt Christine Dawood in een interview met de BBC , een week nadat haar man en zoon met een duikboot naar de Titanic afdaalden en nooit meer boven water kwamen.

Vlak voordat Shadzada en Suleman aan boord stappen van de Titan, maakt het gezin nog grappen met elkaar en geven ze elkaar een knuffel. ,,Ik was heel blij voor ze omdat ze dit allebei al heel lang wilden doen.’’



Aan boord neemt de 19-jarige Suleman een Rubik’s cube mee. Die heeft hij vaker bij zich, hij loste de puzzel al eens op in 12 seconden. De tiener wil op grote diepte een wereldrecord verbreken. ,,Hij zei: ‘Ik ga de kubus 3700 meter onder water bij de Titanic oplossen’.’’ Hij had al contact gezocht met Guinness World Records en zijn vader zou het moment op camera vastleggen.



Samen met haar dochter Alina blijft Christine achter op de Polar Prince, het ondersteunde schip voor de Titan. Na anderhalf uur bereikt hen het nieuws dat er geen contact meer is met de duikboot. ,,Ik begreep op dat moment niet wat het betekende. Maar vanaf toen ging het bergafwaarts.’’

Hoop

Christine en Alina blijven aan boord van de Polar Prince terwijl met man en macht gezocht wordt naar hun familieleden en drie andere inzittenden. Het is een race tegen de klok. Als de inzittenden nog leven, hebben ze nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof over. ,,Ik denk dat ik de hoop verloor toen we de grens van 96 uur passeerden.’’ Ze stuurt een berichtje naar familieleden. ,,Ik zei: ‘Ik bereid me voor op het ergste.’”

Dat is donderdagochtend, Nederlandse tijd. Diezelfde dag worden brokstukken van de Titan gevonden. De duikboot is zondag geïmplodeerd terwijl die op bijna vier kilometer diepte onderweg was naar het wrak van de legendarische Titanic. Door de enorme druk van de watermassa erboven is het vaartuig volledig in elkaar gedrukt. Het imploderen van de Titan ging zó snel dat de vijf inzittenden er hoogstwaarschijnlijk niets van hebben gemerkt. De kans dat er menselijke resten worden teruggevonden is niet groot.

Op zaterdag stappen Christine en Alina in de Canadese plaats St John's weer aan wal. Een dag later wordt een begrafenisgebed voor Shahzada en Suleman gehouden. Of en hoe beiden dit hoofdstuk kunnen afsluiten, weet moeder Christine niet. ,,Bestaat er zoiets? Ik weet het niet. Ik mis ze. Ik mis ze heel erg.’’

Met het interview aan de BBC weerspreekt moeder Christine uitspraken van haar schoonzus Azmeh Dawood. Zij vertelde dit weekend dat haar neef Suleman dit voor Shahzada deed. Suleman had volgens Azmeh totaal geen interesse in de Titanic. Hij was nog maar 19 jaar en met heel andere dingen bezig. Een ander familielid vertelde tante Azmeh dat hij er eigenlijk geen zin in had en ‘als de dood was’, maar meeging om zijn vader een plezier te doen.