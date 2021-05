Moeder krijgt factuur van 2171 euro, nadat zoontje (4) stiekem online SpongeBob-lolly’s koopt

Toen de moeder van Noah de bestelling en de rekening kreeg, viel ze haast van haar stoel. Haar 4-jarige oogappel had via Amazon maar liefst 51 dozen met in totaal 918 SpongeBob-lolly’s besteld. De moeder nam onmiddellijk contact op met Amazon, maar het bedrijf liet weten dat ze de bestelling niet zouden terugnemen. Er zat niets anders op dan de rekening te betalen, zo kreeg de vrouw te horen.