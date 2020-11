Moeder na vakantiedrama Maleisië: 'Ik hoorde stemmen in ons huisje vlak voor haar vermissing’

De ouders van de Frans-Britse tiener Nora Quoirin die in augustus vorig jaar op raadselachtige wijze om het leven kwam tijdens een vakantie in Maleisië, zijn ervan overtuigd dat een onbekend persoon betrokken is geweest bij haar verdwijning en dood. Volgens de moeder is er vermoedelijk cruciaal bewijs verloren gegaan als gevolg van traag handelen van de politie.

De ouders van de 15-jarige Nora zijn al ruim een jaar verwikkeld in een conflict met de Maleisische autoriteiten, die uitgaan van een noodlottig ongeval. De eigenaar van het resort, waar de familie verbleef, is aangeklaagd vanwege vermeende nalatigheid, meldt het Amerikaanse persbureau Associated Press. De familie neemt het de ondernemer kwalijk dat er geen beveiliging op het resort was en dat een van de ramen van het vakantiehuisje kapot bleek ten tijde van de vermissing.

De ouders herhaalden hun standpunt dat hun dochter, die een zware lichamelijke beperking had, niet zelf is weggelopen maar door iemand is meegenomen. Volgens de moeder hoorde ze in de ochtend van de verdwijning de stemmen van twee onbekende personen in hun vakantiehuisje. Ze ondernam geen actie omdat ze half aan het slapen was en dus niet volledig bij bewustzijn.

Onbeleefd en arrogant

Volgens de moeder heeft de Maleisische politie veel steken laten vallen in het onderzoek naar de verdwijning. Zo hebben de rechercheurs verzuimd om de medewerkers van het resort te interviewen en zijn ze te laat begonnen met het zoeken naar bewijsmateriaal, zoals vingerafdrukken. De familie stelde dat de agent die was gestuurd om haar verklaring af te nemen geen woord Engels sprak en dat het gesprek daardoor moeilijk op gang kwam. Hoge politiefunctionarissen die haar later benaderden waren bovendien ‘onbeleefd en arrogant’ en zouden tegen de familie hebben gezegd dat ze zich niet zo met de vermissing moesten bemoeien.

Uit onderzoek van de Maleisische politie is gebleken dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat Nora is ontvoerd. De recherche vermoedt dat het meisje alleen uit een raam is geklommen en het vervolgens op een lopen heeft gezet, waarna ze in het natuurgebied verdwaald is geraakt. Uit de autopsie bleek dat ze is overleden aan darmbloedingen als gevolg van uithongering en stress.

Beperking

Volgens de familie kon Nora zich echter niet op eigen kracht verplaatsen vanwege haar lichamelijke en geestelijke beperking. Het meisje werd geboren met Holoprosencefalie, waardoor ze een kleiner brein had en daardoor een mentale achterstand. ,,Ze kon thuis niet eens naar de voordeur van onze buren lopen”, verklaarden de ouders eerder. ,,Dat Nora midden in de nacht opstaat, naakt en op blote voeten de bungalow verlaat en zelf de jungle inloopt en zo de totale duisternis tegemoet gaat, is een absurd idee en voor ons niet te verkroppen. We hebben daarom vanaf het begin geroepen dat we geloven dat deze zaak een crimineel tintje heeft.”

De familie Quorin vindt het overigens nog altijd vreemd dat Nora’s ontzielde lichaam naakt werd gevonden, terwijl ze de laatste keer dat ze werd gezien in het Dusun Resort (zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Kuala Lumpur, red.) nog ondergoed droeg. Volgens een woordvoerder van het gezin zitten Nora’s ontroostbare vader Sebastien en moeder Meabh met tal van onbeantwoorde vragen.

,,Ik wil niet speculeren over de motivatie van de ontvoering”, verklaarde de moeder tijdens de rechtszaak. ,,Het is mogelijk en redelijk om aan te nemen dat de plannen die zijn bedacht moesten veranderen door de enorme hoeveelheid aandacht die de zaak Nora kreeg. Ik denk dat ze later door haar ontvoerders is vrijgelaten.”

