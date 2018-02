Moeder Natalee Holloway: 'Documentaire was een farce'

In de zesdelige serieThe Disappearance of Natalee Holloway was te zien dat er overblijfselen werden aangetroffen die van de Amerikaanse tiener zouden zijn. Er is echter nooit een spoor van Natalee gevonden. De suggestie dat er toch resten waren gevonden hebben moeder Beth naar eigen zeggen 'pijnlijke weken' bezorgd die haar 'compleet en diepgaande verwoesting' hebben gebracht.



In plaats van een documentaire of een werkelijk onderzoeksprogramma zou de show een 'gescript, vooraf geplande farce zijn, gericht om de indruk van werkelijke gebeurtenissen te wekken', zo staat in de aanklacht.