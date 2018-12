Moeder van ziek kindje in tranen als ze man vindt die zijn business class-stoel gaf

De Amerikaanse vrouw die de afgelopen dagen op zoek was naar een man die zijn stoel in eerste klasse op het vliegtuig afstond aan haar en haar ziek dochtertje, heeft haar barmhartige Samaritaan gevonden. En de man vertelde intussen waarom hij het deed.

Kelsey Rae Zwick postte donderdag een opmerkelijk bericht op Facebook. Toen ze eerder die dag een vlucht van Orlando naar Philadelphia had genomen met haar zieke dochtertje op schoot – het meisje heeft een zware chronische longziekte door complicaties tijdens de zwangerschap – had een passagier uit de eerste klasse zijn zitje aan hen afgestaan. Omdat ze zo aangedaan was door het attente gebaar, had ze de man niet behoorlijk bedankt. En dat wilde ze alsnog doen.

Succes

De post werd in enkele dagen tijd 400.000 keer gedeeld en haar oproep had succes. Met dank aan American Airlines, want die bracht haar twee passagiers met elkaar in contact.

De man in kwestie bleek Jason Kunselman (46) te zijn, een industrieel ingenieur uit Mechanicsburg in de staat Pennsylvania die tot vier keer per week het vliegtuig neemt en al flink wat airmiles op de teller heeft. Hij was onderweg naar huis nadat hij aan een project gewerkt had in Florida. Hij had de moeder met haar 11 maanden oude dochtertje aan de gate zien zitten.

,,Het meisje ademde met een zuurstofmachine, dat raakte me echt”, vertelt de man aan de Britse krant Daily Mail. ,,Ze was nog zo klein. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik hen zag. Kelsey en haar kleine meid mochten als een van de eersten het vliegtuig op. Toen ik zelf ook instapte, verwachtte ik hen helemaal vooraan te zien zitten, maar ze zaten achterin. En daarop vroeg ik aan een stewardess of de vrouw en haar kindje niet comfortabeler zouden zitten in míjn stoel.”

Dankbaarheid

Toen ze van plaats verwisselden, zag Jason dat Kelsey huilde van dankbaarheid. ,,Ik hoopte gewoon dat hun reis een beetje aangenamer zou zijn met meer plaats”, zegt hij nog. Na de vlucht kwamen enkele andere passagiers bij hem om hem te bedanken voor zijn gebaar.

Volledig scherm Jason Kunselman © Facebook

Jason dacht er verder niet meer aan, tot American Airlines contact met hem zocht en vertelde over de Facebookpost. De maatschappij bracht de twee passagiers vervolgens in contact met elkaar. ,,Dankjewel is nog zacht uitgedrukt wat ik wil zeggen”, zei Kelsey hem.