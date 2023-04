Moeder vermoord Frans meisje (5): ‘Onbegrijpelijk dat verdachte tiener vrijgelaten werd uit kliniek’

De moeder van het vijfjarige meisje van wie dinsdag het naakte lichaam in een vuilniszak werd aangetroffen in een Frans dorp, uit in de pers haar woede. De tiener die verdacht wordt van de moord, had onlangs een psychiatrische instelling verlaten. Ze vindt dat onbegrijpelijk.

Het lichaam van het kind werd dinsdagmiddag ontdekt in een flat in het stadje Rambervillers. Volgens de burgemeester van het dorp Rambervillers, waar zo'n vijfduizend mensen wonen, werd de jongen van een jaar of 15 in het appartement gearresteerd. Hij woonde op slechts een paar honderd meter afstand van het meisje.

,,Ik ben er kapot van”, zei de moeder van het slachtoffer, die journalisten toesprak in tranen, buiten haar huis waar boeketten bloemen werden neergelegd. ,,Het is te pijnlijk.”

De tiener, die in hechtenis werd genomen, leed aan psychiatrische problemen en was ‘enkele weken geleden’ vrijgelaten uit een gespecialiseerde inrichting. Onbegrijpelijk, vindt de 34-jarige moeder. ,,Om welke reden hebben ze hem vrijgelaten? Wie dit ook gedaan heeft, ik wil dat hij goed betaalt, want ik betaal met mijn hele leven.”

Volledig scherm Forensische onderzoekers aan het werk nabij het ouderlijk huis van het dood aangetroffen meisje. © AFP

Dinsdagmiddag waarschuwde ze de politie nadat ze merkte dat haar kind vermist was. ,,Mijn dochter ging naar buiten om te spelen. Ze ging eerst naar het park, daar was niemand, ze kwam hier terug, pakte de bal. Zij speelde hier buiten en ik was binnen, ik was met mijn jongste dochter. Na ongeveer een half uur, zei ik tegen haar: ‘Ga eens kijken waar je zusje is’. Ze kon haar niet vinden.” Daarop heeft ze ‘onmiddellijk’ de politie gebeld. Nog dezelfde dag later werd het naakte lichaam van het kind gevonden.

Dwaalspoor

De politie was eerder door de verdachte nog op een dwaalspoor gebracht. De tiener gaf de lokale politie als eerste informatie, zegt burgemeester Jean-Pierre Michel woensdagochtend in een interview met televisiekanaal RMC. ,,Nadat de familie aan buurtbewoners vroeg of ze een meisje hadden gezien, meldde zich een jongeman die zei dat hij het meisje had gezien op een andere plek”, vertelt Michel. ,,Even later, terwijl de lokale politie videobeelden bekeek, belde deze jongeman opnieuw naar de gemeentepolitie om meer ‘belangrijke details’ te geven. Het lijkt erop dat hij de politie op het verkeerde been probeerde te zetten.”

De burgemeester bevestigt in het interview dat de verdachte ‘bekend is bij de politie voor handelingen die verband houden met seksueel misbruik’. Volgens hem was de jongen na verblijf in een psychiatrische kliniek geplaatst sinds enkele weken terug in het dorp. De politie hield een oogje in het zeil.

Quote Een vijfjarig kind dat niets van iemand vraagt, dat volkomen onschuldig is, en dat onder zulke omstandig­he­den sterft, is onbegrijpe­lijk Burgemeester Jean-Pierre Michel

,,Hij was bekend in het dorp. Persoonlijk kende ik hem niet, maar de gemeentelijke politie kende hem omdat deze jongen enige tijd geleden al in het vizier was geweest, voor enigszins vergelijkbare feiten”, zegt Michel in het interview. ,,Hij benaderde jonge kinderen, maakte ongepaste gebaren van seksuele aard. De politie was zeer waakzaam sinds zijn terugkeer, maar hij werd niet echt dagelijks gevolgd.”

‘Onbegrijpelijk, ontoelaatbaar en weerzinwekkend’

Michel moest de ouders inlichten over de dood van het meisje. ,,Ik ben met de gendarmerie ter plaatse gegaan om de familie het droevige nieuws te vertellen”, zegt hij. ,,Het is bijzonder moeilijk. De mededeling van een overlijden door een ongeluk of een verkeersongeval, is al heel moeilijk. Maar in dergelijke omstandigheden is het onverklaarbaar, dramatisch... Iedereen is getroffen. Een vijfjarig kind dat niets van iemand vraagt, dat volkomen onschuldig is, en dat onder zulke omstandigheden sterft, is onbegrijpelijk, ontoelaatbaar en weerzinwekkend.”

De inwoners van het dorp zijn zeer aangeslagen door de moord. Zo vertelt Mario, een 55-jarige verkoper van tweedehands spullen die alleen bij zijn voornaam genoemd wil worden, aan persbureau AFP dat hij vorig jaar een ‘woordenwisseling’ had met de verdachte. ,,Hij zei tegen mijn 11-jarige kleindochter ‘ik ga je verkrachten’,” stelt de buurtbewoner. ,,We zagen hem de hele tijd rondhangen en iedereen beledigen. Hij viel alle kinderen lastig. Ik hoorde dat hij hier een woning had. Hij woonde alleen, zijn moeder huurde voor hem een woning.”

Volgens radiozender France Bleu geeft de officier van justitie van het nabijgelegen Epinal woensdagochtend een persconferentie. Intussen is het strafrechtelijk onderzoek in volle gang. Autopsie en andere forensische bewijzen moeten uitsluitsel geven over hoe het meisje om het leven werd gebracht en of ze slachtoffer was van seksueel geweld.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: