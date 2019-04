Mogelijk 17 doden bij mijnongeluk oosten Oekraïne

Het ongeval deed zich voor in de Jurjiwka-mijn in Lutuhyne. Een deel van de mijn stortte in, vermoedelijk als gevolg van een methaanexplosie die donderdag plaatsvond. Inmiddels komt meer nieuws naar buiten over het aantal slachtoffers. De lokale separatistenleider Leonid Pasetsjnik spreekt op Twitter over een ,,verschrikkelijke tragedie’'. Hij zegt dat komende maandag een rouwdag wordt gehouden in het gebied.