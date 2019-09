Mogelijk doodstraf voor schutter El Paso

VIDEO Doden door extreem noodweer aan zuidoost­kust Spanje

12 september Door extreem noodweer met buitensporige regenval aan de zuidoostkust van Spanje zijn twee doden gevallen. Een ouder echtpaar is circa 55 kilometer ten noorden van Alicante dood in hun auto aangetroffen, waarschijnlijk doordat het voertuig plotseling met het stijgende water is meegesleurd en ondergelopen, aldus de plaatselijke politie.