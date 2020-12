Mogelijk menselijke resten gevonden bij geëxplodeerde kampeerauto Nashville

Op beelden is te zien dat de straat vol puin ligt. Gevels van gebouwen zijn zwartgeblakerd, bomen zijn omvergeblazen, ruiten zijn stuk en enkele auto’s zijn in vlammen opgegaan. Volgens lokale zender Channel 5 zijn drie mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen zijn niet kritiek, lieten de lokale autoriteiten weten. ,,De ontploffing was, zoals je kunt zien, behoorlijk zwaar’’, aldus de brandweer.



De politie had eerder al gezegd dat de ontploffing een opzettelijke daad was. Burgemeester John Cooper van Nashville heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld. Zowel zittend president Donald Trump als aankomend president Joe Biden werd op de hoogte gebracht. Het onderzoek is in handen van de landelijke politiedienst FBI. ,,De politie en de federale onderzoekspartners, de FBI en de ATF, voeren op dit moment een grootschalig onderzoek uit’’, zegt politiewoordvoerder Don Aaron.