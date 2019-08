Mogelijk nieuw spoor in klopjacht op jonge Canadese moordverdachten

De groene aluminiumboot werd vrijdagmiddag vanuit een politiehelikopter gesignaleerd op de oever van de rivier de Hudson bij Gillam, een 1200 zielen tellend stadje in het uiterste noorden van de provincie Manitoba. ,,Het bootje was aanzienlijk beschadigd als gevolg van enkele stroomversnellingen in de rivier”, verklaart een politie-inspecteur Leon Fiedler tegenover de Canadese krant The Globe and Mail.

De boot werd volgens inwoners van de streek ontdekt zo’n 13 kilometer stroomafwaarts van de plek waar eind juli de uitgebrande Toyota RAV-4 van McLeod en Schmegelsky werd gevonden. Het vermoeden bestaat dat de twee voortvluchtige moordverdachten de roeiboot gebruikten om uit handen te blijven van de politie. Die lanceerde een grootschalige klopjacht op het duo maar dat leverde tot dusverre geen spoor van de tieners op.

,,We gaan zoeken in het gebied waar de roeiboot is ontdekt om uit te vissen of de boot gelinkt kan worden aan iemand, ongeacht of dat onze verdachten zijn of anderen’’, aldus de politiefunctionaris. Dat zoeken begint vandaag, meldde de nationale Canadese politie op Twitter. Bij de operatie worden onder andere duikers ingezet van een politie-eenheid die is gespecialiseerd in onderwaterbergingen.

Ontario

De politie houdt er rekening mee dat de tieners hulp kregen bij het verlaten van het dunbevolkte gebied in het noordoosten van de provincie Manitoba. Mogelijk bevinden ze zich inmiddels in de oostelijk gelegen provincie Ontario. Daar kreeg de politie tips binnen van mensen die menen het duo te hebben gezien.

Bryer Schmegelsky en Kam McLeod werden eind juli gesignaleerd in Gillam, een afgelegen stadje omgeven door wildernis. De politie vermoedt dat het duo er daarna te voet vandoor ging omdat er geen meldingen binnenkwamen over gestolen auto’s of carjackings.

Een vrijwilliger van de Bear Clan Patrol - in het gebied leven veel zwarte beren en ijsberen - meldde daarna dat hij twee lange en magere jongens had gesignaleerd. Dat was bij een vuilstortplaats in de geïsoleerde indianennederzetting York Landing, zo’n 90 kilometer verderop. Mogelijk waren het de twee tieners op zoek naar eten. De persoonsbeschrijving die de vrijwilliger gaf, kwam overeen met hun signalement.

Volgens bewoners van York Landing, die na de tip over de vuilstortplaats werd gevraagd binnen te blijven, is het moeilijk zoeken in de dichte bossen en oneindige moerassen. Het gehucht is alleen per vliegtuig bereikbaar en in de zomer is er een veerboot uit Gillam (2 uur varen). Een spoorlijn naar de bewoonde wereld raast op een afstand van 25 kilometer langs het dorp.

Moorden

McLeod en Schmegelsky komen uit de westelijke provincie British Columbia. De oud-schoolkameraden worden verdacht van drievoudige moord, gepleegd tussen 14 en 19 juli in British Columbia. McLeod en Schmegelsky werkten in een Walmart-winkel in Port Alberni maar vertrokken 12 juli plotseling in een pick-up richting het noorden. Aan familie vertelden ze dat ze daar een baantje gingen zoeken.