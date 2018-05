Mogelijk nog poging regeringsvorming Italië tussen M5S en Lega

Mattarella torpedeerde de coalitieregering van de twee partijen afgelopen zondag door niet in te stemmen met de voorgedragen minister van Financiën. Hij weigerde toen de 81-jarige Paolo Savona te benoemen, naar eigen zeggen in het belang van de stabiliteit van het land en van het spaargeld van de Italianen. De partijloze Savona is een fel tegenstander van de euro.



M5S-leider Di Maio reageerde toen woedend op de weigering van Mattarella. Hij zei dat Mattarella uit zijn functie moet worden gezet. De president overweegt weer verkiezingen te houden, mogelijk in juli al. Een beoogd interim-premier Carlo Cottarelli is vandaag naar Mattarella gegaan om hierover te spreken. Maar volgens sommige Italiaanse media matigen zowel de M5S als de Lega nu hun toon omdat ze per slot van rekening weinig voor vervroegde verkiezingen voelen.