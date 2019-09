Mogelijk terroristische aanslag voorkomen: Catalaanse separatisten opgepakt

Oosten­rijks echtpaar bestelt kleding uit Nederland en krijgt 25.000 xtc-pil­len thuis

15:45 Een echtpaar uit het Oostenrijkse Linz heeft bij kleding die het via een Nederlandse webwinkel had besteld 25.000 xtc-pillen ontvangen, ter waarde van ongeveer een half miljoen euro. De Oostenrijkse politie meldt vandaag dat het pakket met de pillen eigenlijk voor Schotland was bestemd.