Moldavië bang voor Russische invasie na beschietingen Odessa: ‘Niemand is veilig’

,,We zijn bezorgd. Het is nog een hypothetische situatie, maar als de militaire acties zich verder verplaatsen in het zuidwestelijke deel van Oekraïne, en richting Odessa, dan maken we ons grote zorgen, vooral gezien de troepen in de regio Transnistrië. We doen er alles aan om de vrede en stabiliteit te handhaven en ervoor te zorgen dat de gevechten niet escaleren”, klinkt het bij premier Natalia Gavrilița in een video van CNN.