Mondkapjesschandaal in Duits parlement aan vooravond van ‘superverkiezingsjaar’

Het Duitse parlement is opgeschrikt door een schandaal rond minstens twee leden van de CDU/CSU-fractie. Beide christendemocraten zouden tonnen provisie hebben gekregen voor hun bemiddeling bij de verkoop van mondkapjes. Tegen een van hen is een corruptieonderzoek gestart.

Zowel de 52-jarige Georg Nüßlein (CSU) als de 34-jarige Nikolas Löbel (CDU), die respectievelijk zo'n 650.000 en ongeveer 250.000 euro aan provisie zouden hebben ontvangen, kondigden zondag aan dat ze uit de fractie stappen en zich niet langer verkiesbaar stellen voor de Bondsdagverkiezingen in september. Tot die tijd willen ze wél parlementslid blijven, vanwege hun pensioen dat wordt berekend over elk politiek zittingsjaar, melden Duitse media maandagmorgen.

Löbel liet maandagmiddag weten dat hij zijn Bondsdag- én CDU-lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigt. Nüßlein stapte daarop ook uit zijn partij maar wil zijn Bondsdag-lidmaatschap behouden. Partij- en fractieleiding eisen dat hij ook dat opgeeft. ,,Volksvertegenwoordigers mogen niet profiteren van een crisis. Wie zich persoonlijk verrijkt met mondkapjes is geen volksvertegenwoordiger en moet het parlement zo snel mogelijk verlaten’’, verklaarde CDU-voorzitter en kandidaat-bondskanselier Armin Laschet tegenover de ARD. Er moeten volgens hem snel consequenties worden getrokken uit het optreden van de twee christendemocraten. ,,Vertrouwen is nu belangrijk en dat vertrouwen is beschadigd”, aldus de minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

CDU-secretaris-generaal Paul Ziemiak noemt het gedrag van Nüßlein en Löbel ‘onfatsoenlijk’ en ‘beschamend’ voor de christendemocraten. ,,Wie zijn hand zo heeft opgehouden, moet ontslag nemen. Ik spreek namens de hele partij: beiden moeten deze stap nu zetten’’, reageerde hij in Bild Live.

Leider Ralph Brinkhaus van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag sluit niet uit dat er nog meer gevallen in de gelederen van beide partijen zijn. ,,We zullen de komende dagen alle twijfelgevallen ophelderen en voeren daarbij niet alleen gesprekken maar vragen ook passende informatie. Het kan niet zo zijn dat volksvertegenwoordigers zich verrijken tijdens de grootste naoorlogse crisis.’’

Ook buiten de Bondsdag klinkt de oproep om op te stappen. De Beierse minister-president Markus Söder (CSU) opperde maandag in het ZDF Morgenmagazin ook een ‘ander belangrijk signaal’: de opgestreken provisies moeten worden teruggegeven en geschonken aan een goed doel, om tevens ‘moreel’ schoon schip te maken. Het CSU-presidium besprak maandagmiddag welke ‘partijconsequenties’ de zaak moet hebben. De Beierse zusterpartij van de CDU stelde volgens Söder enkele jaren geleden een gedragscode op die nu ook ‘duidelijk’ geschonden is.

Omkoping

De Bondsdag heeft eind februari de politieke onschendbaarheid opgeheven van Georg Nüßlein, vanwege een corruptieonderzoek tegen hem waarvoor huiszoekingen nodig waren. Volgens Der Spiegel verdenkt het Openbaar Ministerie in München de parlementariër uit het Beierse Münsterhausen van omkoping van verkozen functionarissen en belastingontduiking.

Nüßlein gebruikte zijn invloed als politicus volgens het onderzoeksmagazine om in het voorjaar van 2020 te lobbyen voor een mondkapjesleverancier uit de omgeving van Frankfurt. Dat deed hij bij de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken in Berlijn alsook bij het gezondheidsministerie in de deelstaat Beieren waar de volksvertegenwoordiger woont. Eerstgenoemd ministerie wordt geleid door minister Jens Spahn van de CDU, het tweede door ‘partijvriend’ Horst Seehofer en het derde ook door iemand van de CSU.

De parlementariër, tot voor kort een van de elf vicevoorzitters van de CDU/CSU-fractie en woordvoerder voor Gezondheid, zou voor zijn lobbywerk een factuur van zo'n 650.000 euro hebben opgemaakt, waarna het geld via een tussenpersoon op de rekening zou zijn beland van een firma waarvan hij de directeur is. De overschrijving zou zijn omschreven als een ‘adviseursvergoeding’ en het bedrijf zou van dit bedrag geen btw-melding hebben gedaan.

Na doorzoeking van dertien panden in Duitsland en Liechtenstein, waaronder Nüßleins privéwoning en kantoren in het kiesdistrict Neu-Ulm en Berlijn, kondigde de volksvertegenwoordiger via zijn advocaat zijn tijdelijke terugtreding als vicefractievoorzitter aan. Volgens raadsman Gero Himmelsbach ontkent zijn cliënt de beschuldigingen, is het nog onduidelijk wanneer hij gedetailleerd commentaar kan geven ‘op dit ogenschijnlijk complexe onderzoek’ en betekent een ‘eerste vermoeden’ niet automatisch genoeg bewijs voor een strafrechtelijk onderzoek. Naast Nüßlein is er volgens de Süddeutsche Zeitung een tweede verdachte wiens identiteit nog onbekend is.

Nikolas Löbel uit Mannheim (Baden-Württemberg) gaf vrijdag toe dat zijn bedrijf een commissie van zo'n 250.000 euro ontving voor het bemiddelen tussen een mondkapjesleverancier uit de deelstaat en twee particuliere bedrijven uit Heidelberg en Mannheim. Löbel trok zich aanvankelijk alleen terug als lid van de commissie Buitenlandse Zaken van de Bondsdag.

Volledig scherm Nikolas Löbel. © Bundestag

Superverkiezingsjaar

Het mondkapjesschandaal komt politiek uiterst ongelegen vanwege een Superwahljahr met tussen nu en eind september maar liefst zes deelstaatverkiezingen, twee lokale verkiezingen én de federale parlementsverkiezingen. De aftrap wordt zondag gegeven in Baden-Württemberg, waar de CDU met de Groenen regeert, en in Rijnland-Palts.

Gezondheidsminister Volgens gezondheidsminister Jens Spahn (CDU) gaven burgers maar ook talrijke leden van de Bondsdag en deelstaatparlementen in de beginfase van de coronapandemie informatie door aan het ministerie over aanbieders van mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, vanwege de schaarste destijds. ,,Voor zover mij bekend, zijn er geen aanwijzingen dat het anders gelopen is in het geval van de heer Nüßlein’’, aldus de bewindsman tegenover Duitse media. De woordvoerder van het gezondheidsministerie verklaarde tegenover Der Spiegel dat wanneer dergelijke aanbiedingen binnenkwamen bij de leiding van het departement, ze voor verdere afhandeling werden doorgestuurd naar de inkoopafdeling, meer bepaald de federaal inkoopmanager. ,,De afhandeling gebeurde conform de algemene procedurele richtlijnen. ,,Dit geldt ook voor alle door afgevaardigde Nüßlein doorgestuurde aanbiedingen.’’

