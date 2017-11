Moord of niet? Ruziënde zussen duiken met auto van Hawaiiaanse klif af

De rechter was het aanvankelijk niet eens met het Openbaar Ministerie en liet Alexandria bij gebrek aan een motief voor moord lopen. De vrouw verkaste naar de staat New York, maar werd maanden later alsnog opgepakt. Justitie had een jury ervan weten te overtuigen dat er wel degelijk opzet in het spel was. Het verslag van een ooggetuige was daarbij doorslaggevend.



De getuige vertelde de politie dat hij zag hoe passagier Anastasia, al schreeuwend, met beide handen aan het haar van de bestuurster trok. Alexandria zou daarop, aldus de ooggetuige, de auto doelbewust vol gas over de rand van de afgrond hebben gestuurd. Het was echter een rechercheur die in de rechtszaal verslag deed en niet de getuige zelf.