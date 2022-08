Moord op dochter ultranationalist Doegin maakt Russen nerveus

De aanslag waarbij de dochter van de Russische filosoof en ultranationalist Aleksandr Doegin zaterdag in een buitenwijk van Moskou werd gedood , leidt tot een schokgolf in Rusland.

Niet alleen vanwege het feit dat Daria Doegina - een tamelijk bekende en in ultranationalistische kringen geliefde journalist - bij de bomexplosie in de auto van haar vader om het leven kwam, maar nog meer vanwege het feit dat de aanslag überhaupt kon plaatsvinden.

Sinds het begin van de invasie plegen Oekraïners in Rusland zelf voortdurend acties met drones en raketten, waarbij huizen verwoest worden en er gewonden en zelfs doden vallen. De afgelopen weken werden op de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim vier van zulke aanvallen uitgevoerd. Bij twee daarvan was de vernietiging aanzienlijk en ontvluchtten Russen massaal het schiereiland.

Deze aanvallen vinden altijd plaats in het grensgebied met Oekraïne, in de periferie van Rusland. Dat er nu in de regio Moskou zo'n symbolische figuur wordt bestookt, maakt burgers en autoriteiten nog nerveuzer. Het huidige regime hamert immers al meer dan twintig jaar op de veiligheid en stabiliteit die het de Russen biedt, terwijl in de roerige jaren 90 bomaanslagen in Rusland aan de orde van de dag waren. Opnieuw een aanslag, zo dicht bij het machtscentrum, tast de mythe van stabiliteit aan.

Wie pleegde de aanslag?

Natuurlijk rest de vraag wie de aanslag - zeer waarschijnlijk gericht op Doegin en niet op zijn dochter - pleegde, en waarom. De leider van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk, Denis Poesjilin, wees direct naar Oekraïne. Maar bewezen is de betrokkenheid van Kiev allerminst.

Tony van der Togt, als Ruslanddeskundige verbonden aan Instituut Clingendael, vindt dat er voor de Oekraïners weinig reden is om Doegin uit te schakelen. ,,Daar schieten ze weinig mee op. Kiev heeft veel meer belang bij het verstoren van Russische militaire aanvoerlijnen en infrastructuur. Het ligt meer voor de hand om de aanslagplegers in Rusland zelf te zoeken.’’

Mykola Podoljak, adviseur van president Volodimir Zelenski, ontkent dat Oekraïne achter de dood van Darja Doegina zit. ,,Wij zijn geen terroristische staat’’, aldus Podaljak.

Quote Zijn huidige invloed op het Kremlin wordt mateloos overschat. Doegin is een politieke opportu­nist Tonny van der Togt, Ruslanddeskundige

Toch is het niet helemaal onlogisch dat de eerste beschuldigende vingers naar Oekraïne wijzen. Doegin is een hartstochtelijk pleitbezorger van de afstraffing die de Russische president Vladimir Poetin het buurland meent te moeten geven. Zijn dochter was daar niet milder in.

Doegins ultranationalistische gedachtegoed, dat er op neerkomt dat Europa en Azië bij elkaar horen en al decennialang strijd voeren tegen de Verenigde Staten, is veel gelezen bij de heersende Russische elite. En daarbij hoort ook het idee dat Oekraïne geen land is en de Oekraïners geen volk zijn (maar eigenlijk gewoon Russen).

‘Doegins invloed wordt overschat’

De omschrijvingen van filosofieprofessor Doegin als de ‘hofideoloog’ van het Kremlin, of zelfs ‘het brein van Poetin’ of ‘Raspoetin’, zijn volgens Van der Togt echter schromelijk overdreven. ,,Zijn huidige invloed op het Kremlin wordt mateloos overschat. Doegin is een politieke opportunist, zeker de laatste jaren. Zijn verlangen naar een Groot-Russisch Rijk en de weerstand tegen met name de VS worden gedeeld door de Russische regering, maar Doegin is lang niet de enige filosoof die er zo over denkt. De machthebbers in het Kremlin kijken vooral wat er nu in hun narratief past, ze laten zich door meerdere denkers beïnvloeden. Het imperialistische en nationalistische verhaal van Doegin sluit daar grotendeels bij aan. Niets meer en niets minder.’’

Quote Doegin is lang niet de enige filosoof die er zo over denkt Tonny van der Togt, Ruslanddeskundige De Russische politicoloog Anton Sjechovtsov vertelde drie weken geleden, in een podcast van de onafhankelijke nieuwssite Medoeza, dat Doegin niet zozeer de ideoloog is van het Kremlin als wel een ‘oliemannetje’. ,,Wanneer Rusland in Europa op zoek is naar iemand die het Russische gedachtegoed kan verspreiden, dan zoekt Doegin in zijn netwerk en komt met iemand op de proppen.’’

Volgens Sjechovtsov zijn er invloedrijkere mensen rond het Kremlin dan Doegin en heeft hij ook intern vijanden. Als zijn invloed ooit al sterk was, dan is die de laatste jaren tanende. Doegin verschijnt nauwelijks meer in talkshows en is weinig publiek actief.

