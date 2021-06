Moord op Olivia (6) schokt Spanje: lichaam lag in tas aan een anker op de zeebodem

Britse vrouw in coma na aanval door krokodil, tweeling­zus ‘bleef op dier slaan’

9 juni Een Britse vrouw wordt in een kunstmatige coma gehouden nadat ze in een Mexicaanse lagune werd aangevallen door een krokodil. Haar tweelingzus redde haar leven door in het water met het dier te vechten. De Britse ambassade in Mexico is op de hoogte van de situatie en verleent steun. De gids die de boottocht verzorgde, bleek volgens de familie niet de juiste papieren te hebben.