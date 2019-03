Moordenaar peuter James Bulger mag anoniem blijven

De vader en oom van de in 1993 vermoorde Britse peuter James Bulger hebben bot gevangen bij de rechter. Ze eisten tevergeefs dat de anonimiteit van dader Jon Venables deels zou worden opgeheven, omdat die een discussie in de weg zou staan over de wijze waarop de staat zijn rehabilitatie heeft aangepakt.

De moordenaar heeft sinds zijn vrijlating in 2001 een geheime identiteit, die hem moet beschermen tegen de volkswoede. Hij is sindsdien ook herhaaldelijk in aanraking gekomen met justitie. Zo kreeg hij in 2018 ruim drie jaar cel opgelegd vanwege het bezit van kinderporno. Een advocaat van de nabestaanden betoogde volgens Britse media dat Venables nog steeds een gevaar is voor de samenleving.

Lees ook Moordenaar peuter James Bulger nu de cel in voor bezit kinderporno Lees meer

Ralph en Jimmy Bulger stelden dat veel informatie over de moordenaar ,,algemeen bekend” is, bijvoorbeeld over gevangenissen waar hij vroeger heeft vastgezeten. Ze vonden dat verspreiding van dergelijke gegevens toegestaan moest worden. De rechter vreesde echter voor ,,ernstige en mogelijk fatale consequenties” als de identiteit van de kindermoordenaar uitlekt.

Gruwelijke moord

De moord op de 2-jarige James Bulger in 1993 schokte Groot-Brittannië. Venables, toen 10 jaar oud, en zijn vriendje Robert Thompson lokten James mee uit een winkelcentrum in Liverpool. Hij was daar aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt toen zij in een winkel in de rij stond. De twee jongens namen de peuter mee naar een afgelegen spoorbaan. Daar martelden en vermoordden ze hem. De twee werden tot hun achttiende in een jeugdinrichting opgesloten, maar kwamen daarna vrij en kregen een nieuwe identiteit.