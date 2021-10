Moordenaar slaat na 27 jaar celstraf opnieuw toe: ,,We stoppen niet voordat we hem in de elektrische stoel zien zitten’’

De familie van het slachtoffer reageert verbijsterd. ,,Waarom is deze man op straat? Waarom?’', aldus moeder Carmen Verdecia. ,,Deze keer gaat hij betalen. We stoppen niet voordat we hem in de elektrische stoel zien zitten.’'

Het lichaam van de vermoorde vrouw werd afgelopen zaterdag gevonden in een kanaal in de buurt van Fort Lauderdale na drie weken vermist te zijn geweest. Volgens de politie heeft Pierson inmiddels bekend dat hij de alleenstaande moeder van een 6-jarige dochter, op 25 september vier keer heeft gestoken met een schroevendraaier.

Verkeersstop

Op diezelfde dag werd hij zelfs nog staande gehouden door de politie tijdens een verkeersstop. Erika Verdecia zat op dat moment als passagier in de truck van Pierson, maar leek volgens de politie niet in nood te verkeren.

Toen de politie op de hoogte werd gesteld van de vermissing en op 4 oktober contact opnam met Pierson, vertelde hij de onderzoekers dat Verdecia was weggelopen toen hij was gestopt om te tanken, kort na de verkeersstop. Hij zei dat hij haar nooit meer had gezien. Maar op bewakingsvideo’s was te zien dat het tweetal vóór de verkeersstop bij het tankstation was geweest, aldus de politie.

Afgelopen vrijdag werd de 2 meter lange Pierson daarom opnieuw ondervraagd. Ook werd zijn truck doorzocht, waarbij bloed in het voertuig werd aangetroffen. Het lichaam werd enkele uren later in het kanaal gevonden.

Eerdere veroordelingen

Pierson was pas sinds september 2020 weer een vrij man, nadat hij 27 jaar van een gevangenisstraf van 40 jaar had uitgezeten voor de moord op de 17-jarige Kristina Whitaker in 1993. Ook in 1985 belandde hij al eens achter de tralies, toen hij tijdens een inbraak de keel van een vrouw doorsneed. Wonderwel overleefde de vrouw de aanval. Pierson werd veroordeeld tot 18 jaar, maar werd na vier jaar alweer voorwaardelijk vrijgelaten.

Verdecia’s moeder vertelde tegen de South Florida SunSentinel het onbegrijpelijk te vinden dat Pierson na zulke veroordelingen opnieuw zijn gang kon gaan. ,,Dit stopt echt niet. Ik begrijp niet waarom ze zulke criminelen vrijlaten. Ze laten moordenaars vrij. Deze mensen mogen nooit meer naar buiten worden gelaten.’’