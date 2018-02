Moordenaar van wereldberoemde zeezeiler na 16 jaar opgepakt

Peter Blake was 53 jaar oud toen hij in 2001 tijdens een tocht over de Amazone-rivier in Brazilië door piraten werd doodgeschoten. Blake zette zich in voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Om de gevolgen daarvan in kaart te brengen maakte hij in 2001 een tocht door het Amazonegebied. Op 5 december 2001 werd zijn jacht overvallen door piraten. Blake was in gezelschap van dertien andere mensen, onder wie zijn dochter.