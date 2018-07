'Moordenares' van giraffe reageert: De giraffe was oud en niet zeldzaam

Vechten

Iets soortgelijks zegt ook Tess zelf in een verklaring die ze stuurde naar Amerikaanse media. De giraffe die ze doodde in Zuid-Afrika zou helemaal niet zeldzaam zijn. Integendeel. De soort groeit juist, zegt Talley. Ook zou het dier 'al' 18 zijn geweest en niet meer in staat om zich voort te planten. ,,Giraffes worden donkerder naarmate ze ouder worden.'' Volgens Talley was het juist goed om deze giraffe te doden, omdat het dier andere stieren in de kudde zou doden. Nu deze giraffe is gedood is dat goed voor de voortplanting in de kudde, beweert Talley.