Moskeeschutter had wapenvergunning

De 28-jarige Australiër die verdacht wordt van de terreuraanslagen in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, bezat een klein arsenaal semi-automatische geweren en had een geldige wapenvergunning. Dat heeft premier Jacinda Ardern gezegd. De slachtoffers van de aanslagen komen volgens haar uit meerdere moslimlanden.

,,De dader was in het bezit van een wapenlicentie. Ik heb te horen gekregen dat hij die in november 2017 heeft gekregen. Ik kan u een ding verzekeren en dat is dat onze rechtsregels ten aanzien van vuurwapens zullen veranderen’', aldus Ardern. Ze beloofde de wapenwetgeving aan te passen om herhaling van dergelijke gruweldaden te voorkomen.

Minstens zes moslimlanden

Bij de aanslagen vielen vanmorgen minstens 49 doden en tientallen gewonden. De slachtoffers komen volgens premier Ardern uit meerdere moslimlanden. Ze benadrukte daarmee de wereldwijde impact van de terroristische actie. De Nieuw-Zeelandse regering werkt in de nasleep van het bloedbad nauw samen met de consulaire diensten van onder meer ,,Pakistan, Turkije, Saudi-Arabië, Bangladesh, Indonesië en Maleisië’'.



De Australische schutter die dood en verderf zaaide in de twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch is de 28-jarige Brenton Tarrant. Een rechts-extremist die blijkens een door hem zelf geschreven stuk gelooft dat de blanke Europese cultuur boven alle andere staat. De Australische premier Scott Morrison noemde het 74 pagina’s tellende dossier van Tarrant ‘een werkstuk van haat’.



Tarrant reed naar de eerste moskee met een cameraatje op zijn hoofd en filmde de bloedige aanslag voor verspreiding op Facebook. Onderweg was in de auto een strijdlied te horen uit de Servische Balkan, waar het verjagen van Bosnische-moslims of Bosniakken wordt bezongen (Verdrijf de kebab). De 17 minuten durende video toont behalve de gruwelen die Tarrant aanricht, ook het wapenarsenaal waarmee. Dat is uitgebreid en vuurwapens en munitiedozen zijn beplakt met namen zoals die van Breivik en een Servische ridder uit de 14e eeuw, en die van een Montenegrijnse generaal die Ottomanen in de 19e eeuw bestreed.

Onderzoek Turkije en Bulgarije