Moslima in Amerikaans Congres opgejaagd wild na 9/11-uitspraak

President Donald Trump, Republikeinse politici en media waaronder Fox News hebben de jacht geopend op Ilhan Omar. Zij is een van de eerste twee moslima’s in het Amerikaanse parlement.

Haar toespraak duurde 20 minuten. Op een receptie brak Ilhan Omar een lans voor moslimrechten. Sindsdien staat het in Mogadishu (Somalië) geboren Congreslid voor Minnesota in het oog van een storm. Zelfs president Trump deelt op Twitter een sneer uit naar Omar met beelden van de brandende WTC-torens na de aanslagen op 11 september 2001. De beelden worden begeleid met de woorden: ‘We zullen het nooit vergeten’. De gemoederen lopen inmiddels zo hoog op dat in New York een man in staat van beschuldiging is gesteld voor doodsbedreigingen aan het adres van Ilhan Omar (37).

Quote Ik ben het ongemakke­lij­ke gevoel van een leven als tweede­rangs­bur­ger beu Ilhan Omar

De storm begon vorige maand, een week na de aanslag in Nieuw-Zeeland waarbij 50 moslims om het leven kwamen. Op een receptie van een Amerikaanse organisatie voor moslimrechten, de Council in America-Islamic Relations, beschreef het Democratische Congres-lid ‘het ongemakkelijke gevoel van een leven als tweederangsburger’. ,,Ik ben dat beu. Elke moslim in dit land zou dat beu moeten zijn. Je moet je er niet bij neerleggen. Dat is het recht dat je hebt’’, aldus Ilhan Omar, die aan de aanslagen van 11 september refereerde met de uitspraak ‘Some people did something’ - tot grote woede van haar tegenstanders.

Toen zij op een ander moment ook de ‘eenzijdige politiek van Amerika jegens Israël’ aankaartte en die ‘antisemitisch’ noemde, waren de rapen gaar. Haar excuus voor de suggestie dat de steun aan Israël wordt gevoed door ‘donaties van een lobbygroep’ hielp daar niet meer aan.

Volgens Republikeinse politici en commentatoren zijn haar uitspraken ‘gevaarlijk en zetten zij aan tot geweld’. Zij nemen het haar kwalijk dat zij ‘de ernst van de gebeurtenissen op 9/11 ernstig onderschat’. Rechtse commentatoren beschuldigingen haar van ‘sympathie voor terroristen’.

Volledig scherm Ilhan Omar praat met de pers op weg naar het Capitool in Washington waar het parlement huist. Foto REUTERS © REUTERS

Ilhan Omar wijst alle kritiek van de hand. ,,Niemand komt aan mijn liefde voor Amerika. Ik blijf onvoorwaardelijk vechten voor gelijke kansen voor iedereen’’, zegt het Congreslid in haar laatste reactie. ,,Ik ben geen parlementariër geworden om er vervolgens het zwijgen toe te doen.’’ Ook bedankt zij iedereen die ‘zich te weer stelt tegen een regering die zich in haar verkiezingscampagne sterk maakte voor een land zonder moslims’.

Olie

Democratische partijgenoten veroordelen alle aanvallen, ook die van Donald Trump, omdat zij ‘aanzetten tot geweld’. Dit weekeinde liet de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, van zich horen. ,,De president moet geen pijnlijke beelden van 9/11 gebruiken voor politieke aanvallen. Hij moet geen olie op het vuur gooien’’, aldus Pelosi. ,,De herinneringen aan 9/11 zijn heilig, elke discussie daarover moet zuiver blijven.’’

Deze laatste opmerking kan ook worden gezien als kritiek op Omar van wie zij de naam niet noemde. Ook voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders roert zich. Hij spreekt van ‘afschuwelijke en gevaarlijke’ aanvallen en roept Omar op ‘niet te buigen voor Trumps racisme, haat en islamofobie’. ,,Dat doen wij ook niet’’, aldus Sanders.

Volledig scherm Rashida Tlaib, de andere moslima in het Amerikaans Congres (voor Michigan), noemt alle aanvallen op collega Ilhan Omar ‘schaamteloos’. Foto EPA © EPA