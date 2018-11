Motie van wantrouwen tegen May in de maak

De kans dat er een motie van wantrouwen tegen Theresa May in stemming wordt gebracht, wordt steeds groter. Vooraanstaande leden van haar eigen conservatieve partij die een veel hardere brexit willen, beraden zich erop.

May stond vanochtend uren in het lagerhuis om haar brexitdeal te verdedigen. ,,We kunnen kiezen om uit de EU stappen zonder deal, riskeren dat helemaal geen brexit hebben, of we verenigen ons en steunen de beste deal die we konden halen,’’ hield ze het lagerhuis voor.

Niet alleen de oppositie, maar ook haar eigen conservatieve partij is heel kritisch over het akkoord. De European Research Group, waarin conservatieve parlementariërs nadenken over brexit, wil een motie van wantrouwen tegen May. Die motie van wantrouwen moet de steun hebben van minimaal 48 parlementariërs om in stemming te worden gebracht. Zover is het nog niet.

Jacob Rees-Mogg, de leider van de conservatieven die May weg willen hebben, vindt dat de Britse regering terug moet naar Brussel om te zeggen dat er geen deal is. De Britten zouden dan handel moeten drijven met Europa zoals ieder niet-EU-lid.

May bleef vanochtend in het lagerhuis stoïcijns haar deal verdedigen. Over 134 dagen is het zover volgens May. Dan stapt het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De hete hangijzers in het dossier zoals de uitwerking van de douaneregels aan de grens tussen met Ierland en het Britse Noord-Ierland worden later bepaald. Voorstanders van de Brexit vrezen dat ze met zo'n open einde nooit los komen van Europa.

Noch de EU, noch het Verenigd Koninkrijk is geheel tevreden, zegt May. Ook de Europese Unie heeft volgens haar concessies gedaan. Volgens haar is er geen land ter wereld dat zo'n eenvoudige toegang tot de Europese markt zal hebben als het Verenigd Koninkrijk. Het Britse parlement is het aan de kiezers verplicht om een Brexit te realiseren, stelt ze. ,,Ik ben vastbesloten dat de Brexit op 29 maart een feit is, wat er ook gebeurt.‘’

Caroline Lucas, parlemenslid voor de Groenen zei dat de Britten niet gestemd hebben voor ‘werkloosheid en chaos’. ,,De deal is dood.’’ Zij wil dat de Britten mogen stemmen over het akkoord.

May kan rekenen op veel weerstand in het lagerhuis en in haar regering. Haar kabinet loopt vandaag langzaam leeg. Ministers kunnen zich niet verenigen met het resultaat. Mogelijk stappen er nog meer op.

Parlementariërs klagen ook veel over de 39 miljard Britse pond die betaald moeten worden bij vertrek uit de EU om aan de lopende verplichtingen te voldoen. ,,Dat geld kan beter aan de Britten uitgegeven worden, aan gezondheidszorg bijvoorbeeld’’, luidde de kritiek van parlementariër John Redwood. May is het niet van plan. ,,Wij komen onze juridische verplichting na.’’

Teleurstelling overheerst in het lagerhuis. Jacob Rees-Mogg: ,,May zei dat het Verenigd Koninkrijk een eind zou maken aan de open grenzen, dat de zelfbeschikking terug zou komen, en dat we niet langer onder het Europese Hof van Justitie zouden vallen. Dit akkoord brengt ons niets.’’