Motorprobleem veroorzaakte crash Luna-25; Rusland gaat gewoon door met maanprogramma

De crash van het Russische maanvaartuig Luna-25, zaterdag op de maan, was te wijten aan een fout met de motor. Die had 84 seconden moeten branden zodat het vaartuig in een baan rond de maan zou komen maar brandde 127 seconden, meldt het staatsruimtevaartbedrijf Roskosmos.

Het deelde de eerste bevindingen over de crash met Russische staatsmedia. Het is nog niet bekend waardoor de motoren niet uitschakelden toen dat had moeten gebeuren. ,,Het ongeval gebeurde doordat de motor 43 seconden onnodig draaide. Daardoor bewoog het vaartuig zich in een open baan rond de maan en stortte het daarna neer op het maanoppervlak”, zei Roskosmos-baas Joeri Borissov maandag op de staatstelevisie.

Het riskante rangeermanoeuvre was de laatste stap voor de geplande landing van de Luna-25. Die zou naar verwachting vandaag plaatsvinden, maar Roskosmos signaleerde zaterdag problemen toen de missiecontrole de maanlander om 14.10 uur Moskouse tijd in een baan rond de maan wilde brengen.

‘Tijdens de operatie deed zich een abnormale situatie voor aan boord van het automatische station, waardoor de manoeuvre niet kon worden uitgevoerd met de gespecificeerde parameters’, meldde het staatsruimtevaartbedrijf zondag in een korte verklaring over de crash. Die betekende de mislukking van Ruslands eerste maanmissie in 47 jaar.

Maanprogramma gaat verder

Rusland wil zijn maanprogramma alsnog voortzetten na de crash van ruimtesonde Luna-25 zaterdag tijdens de eerste Russische missie naar de maan in bijna een halve eeuw. ,,In geen geval zal het maanprogramma onderbroken worden, dat zou een slechte beslissing zijn”, sprak Borissov.

Een deskundigencommissie zal volgens hem onderzoeken wat het motorprobleem veroorzaakte. Borissov drukte zijn hoop uit dat de volgende maanmissie wel succesvol zal zijn. De inspanningen daarvoor zullen worden versneld, aldus de Rokosmos-baas.

Ondanks de mislukte missie die naar water moest speuren en grondmonsters moest nemen, heeft Moskou volgens hem belangrijke inzichten gekregen over reizen naar de maan. De sonde kon in een baan rond de maan worden gebracht en er konden enkele experimenten uitgevoerd worden, aldus Borissov zonder nog verdere details te geven.

Volledig scherm De eerste foto van de Luna-25 tijdens zijn reis naar de maan, genomen op 16 augustus 2023. © ANP / EPA

Ruimtemacht

Het mislukken van de prestigieuze Luna-25 missie illustreert het verval van de Russische ruimtemacht sinds de gloriedagen van de Koude Oorlog. Moskou lanceerde in 1957 als eerste een kunstmatige satelliet (Spoetnik 1) in een baan om de aarde en de Sovjet-kosmonaut Joeri Gagarin was in 1961 de eerste mens in de ruimte aan boord van de Vostok 1.

Rusland had geen maanmissie meer ondernomen sinds Luna-24 in 1976, toen Leonid Brezjnev in het Kremlin regeerde. Naast de Sovjet-Unie zijn alleen de Verenigde Staten en China erin geslaagd voorzichtig en gecontroleerd het oppervlak van de maan te bereiken. Pogingen van onder meer India, Japan en Israël mislukten.

De sancties wegens de invasie in Oekraïne, in februari 2022, en de annexatie van schiereiland de Krim in 2014 belemmeren het Russische ruimtevaartprogramma, dat daardoor is afgesloten van westerse technologie en financiering.

Race tegen India

Rusland racete tegen India, wiens ruimtevaartuig Chandrayaan-3 woensdag naar verwachting zal landen op de zuidpool van de maan. Die maanlander is dan het eerste ruimtevaartuig ooit dat landt op dat punt van de natuurlijke satelliet van de aarde.

Volledig scherm De maanlander de maanlander in een hangar op het Vostochny Cosmodrome in het Verre Oosten van Rusland. © AP

Volledig scherm De Sojoez-raket met de maanlander bij de lancering op 8 augustus. © AP