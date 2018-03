Mueller breidt onderzoek weer uit: Trump komt in beeld

Het is niet duidelijk of Muellers vraag een vrijwillig verzoek of een juridisch bevel betreft. Maar het is hoe dan ook voor het eerst dat Trump zelf bij het al omvangrijke onderzoek betrokken raakt. Volgens de bronnen van de krant wil Mueller de geldstromen rondom de presidentscampagne in kaart brengen. Daarom wil hij van de Trump Organization, de paraplu waaronder al Trumps zakelijke activiteiten vallen, weten welk buitenlands geld naar het bedrijf is gevloeid.