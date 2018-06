Mueller wil Manafort weer in de cel wegens beïnvloeden getuigen

Marokkaan­se vrouw laat pasgeboren baby verdrinken in toilet 'uit angst voor schande'

7:28 Een 24-jarige vrouw uit het Belgische Deurne is veroordeeld tot 6 maanden cel voor de dood van haar pasgeboren baby. De Marokkaanse beviel eind oktober 2016 op het toilet en was naar eigen zeggen in shock. Toen zij het kindje uit de toiletpot tilde, was het overleden.