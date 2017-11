Mugabe blijft stil over ontslag na verstrijken deadline

Boot blijft rondjes draaien na dodelijk ongeval

11:28 Een boot in de Half Moon Bay, Californië heeft zondag urenlang rondjes gedraaid op zee. De bemanning van de boot was nergens te bekennen. Een van de twee mannen aan boord is dood gevonden en de ander is nog steeds vermist. Wat er precies met de bemanning is gebeurd, is nog niet bekend.