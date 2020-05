Museuminbreker in Sydney maakt selfies met dino-schedel

Dode bij crash met showvlieg­tuig Canada

2:07 Door een vliegtuigcrash in Canada zijn een gewonde en een dode gevallen. Een jet van de Snowbirds, een demonstratieteam van de Canadese luchtmacht, stortte zondag kort na het opstijgen neer in een woonwijk in de stad Kamloops, in de staat British Columbia. De luchtmacht bevestigt dat een van de bemanningsleden is omgekomen en een ander zwaargewond raakte.